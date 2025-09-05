Trabzonlu Genç, Yılın Kalfası Seçildi

Trabzon'da yaşayan 16 yaşındaki Metehan Arslan, geleneksel el sanatlarından hasır işlemeciliğinde gösterdiği yetenekle Türkiye'de "Yılın Kalfası" seçildi.

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Takı İmalatı Bölümü 12. sınıf öğrencisi olan Metehan Arslan, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada "Yılın Kalfası" seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Mesleğe ağabeyinden görerek başlayan Metehan, ilgiyle takip ettiği hasır takı işçiliğinde zamanla çıraklıktan kalfalığa yükseldi. Ustalarının da desteğiyle kısa sürede büyük bir yol kateden Metehan Arslan, hasırın altın çocuğu oldu.

Kendi iş yerini açarak yeni çırak ve kalfalar yetiştirmek istediğini belirten Metehan Arslan, "Ağabeyim bu mesleği yapıyor. Ben de ona özenerek bu işe başladım. 2 senedir aynı işletmede çalışıyorum. Çıraklık ile başladım. Kalfalığa geçiş yaptım. Örücüden gelen örgüleri ilk önce dövüp, tavlamak gibi çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. En sonunda tokalarını takıp renklerini yapıp bitiriyoruz. 81 ilde sadece bir ilde bu işlem yapılıyor. Trabzon'da yaklaşık 90 civarı atölye var. Bu atölyelerden bir tanesi de biziz. Türkiye'de yılın kalfası seçilmek güzel bir duygu. Onlarca kişinin arasından seçildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bundan sonra kendi iş yerimi açmak istiyorum. Bu meslek ilgili yeni çırak ve kalfalar yetiştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.