Trabzon'un en yüksek tepesindeki Türk bayrağı yenilendi

Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı ilçeleri ile Gümüşhane'nin Alçakdere Köyü sınırında yer alan 2 bin 750 metredeki Madur Dağı zirvesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2750 metre rakımda bulunan Madur Dağı, Trabzon'un Rus işgali döneminde en çetin ve kanlı çatışmaların yaşandığı noktalardan biri olarak biliniyor. Türk ve Rus orduları arasında sık sık el değiştiren bu stratejik bölgede, çok sayıda bilinen ve bilinmeyen şehitlik bulunduğu ifade ediliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen bir araya gelen gönüllü dağcı grubu, zirvede yıpranan Türk bayrağını yenileyerek yeniden göndere çekti.

Yeşil Yol Derneği Başkanı Zafer Mollahüseyinoğlu yaptığı açıklamada, "Birçok kıymetli yürüyüşçü ve dağcının katılımıyla, geleneksel hale getirdiğimiz Madur Dağı bayrak değişimi etkinliğini bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı