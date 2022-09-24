Trabzon haberi | Bayburt - Trabzon sınırındaki köylere mevsimin ilk karı yağdı Yerel Haberler Trabzon bölgesinden gelen habere göre Bayburt ile Trabzon sınırı arasında yüksek rakımda bulunan köylerde kış erken bastırdı. Bayburt ile Trabzon sınırı arasında yüksek rakımda bulunan köylerde kış erken bastırdı. Akşam saatlerinde yağan mevsimin ilk karıyla arazi beyaza büründü. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinde kış etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde yağan karın keyfini çocuklar çıkardı. 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyüne eylül ayında yağan kar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen köy sakini Salih Yangöz çocuklarıyla birlikte dışarıda kartopu oynayarak karın keyfini doyasıya çıkardı. Yangöz, Çocukların eğlenceli kartopu savaşını cep telefonuyla kaydetti. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonu aralıklı olarak yağmur devam edecek, yeni haftayla birlikte güneş ise etkisini hissettirecek. (Öznur Demir - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kavlatan Bayburt Trabzon Yağan Yerel Güncel Haberler

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