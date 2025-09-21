Trabzon'da Üç Ayrı Hortum Panik Yarattı
Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'nde öğle saatlerinde deniz üzerinde üç ayrı hortum görüntülendi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydettiği hortumlar, karaya yaklaşmadan yok oldu. Görüntülerin kaydedilmesi sırasında bazı vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'nde öğleden sonra açıklarda üç ayrı hortum görüldü.
Öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görülürken, Giresun'un Tirebolu ilçesinde de aynı hortum görüldü.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel