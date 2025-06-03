Trabzon'da Toklu Deresi Taştı, Yollar Su Altında Kaldı

Trabzon'da Toklu Deresi Taştı, Yollar Su Altında Kaldı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Toklu Deresi'nin taşması sonucu 2 Nolu Beşirli mahallesindeki eski devlet sahil yolu sular altında kaldı. Çok sayıda araç ve iş yeri su baskınından etkilendi.

Trabzon'un Toklu mahallesine ismini veren Toklu Deresi'nin taşması ve debisinin yükselmesi Ortahisar ilçesinin özellikle 2 Nolu Beşirli mahallesi mevkiindeki eski devlet sahil yolunun sular altında kalmasında etkili oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarından öğle saat 11.30'a kadar aralıksız yağan yağmur şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçidin sular altında kalmasına neden oldu. Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, yağmurun en etkili olduğu yerler arasında 2 Nolu Beşirli mahallesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki eski devlet sahil yolu da yer aldı.

Bölgede 50'ye yakın araç sular içinde kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölgede yaşanan su baskını ve taşkınlarının en önemli nedeni olarak Toklu Deresi'nin taşması, yağışla birlikte debisinin yükselmesi gösterilirken, mazgalların ve dere yataklarının da çöpler ile birlikte tıkanması sonucu dağlardan gelen dere ve sel suları eski devlet sahil yolunu göle çevirdi.

Öte yandan Toklu Deresi'nin taşması nedeniyle çok sayıda fındık bahçesi ve tarım arazisi de zarar gördü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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