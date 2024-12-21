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Trabzon'da Tek Tekerlek Üzerinde Giden Çocuk Bisikletten Düştü

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bisikletiyle tek teker üzerinde giden bir çocuk, düştüğü esnada arkasından gelen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuk, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bisikletiyle tek teker üzerinde seyir halinde olan bir çocuk bisikletinden düşünce az kalsın arkasından gelen otomobilin altında kalıyordu.

Erdoğdu-Atapark arasındaki yolda yokuş aşağı bisikleti ile tek teker üzerinde giden bir çocuk yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte önünde tek teker üstünde giden bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kayda alan sürücü ise çocuğun bir anda bisikletten düşmesi ile büyük korku ve panik yaşadı. Bisikletli çocuk arkasından gelen otomobilin altında kalmaktan son anda sürücünün dikkati sayesinde kurtulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bisikletinden düşen çocuk kazadan yara almadan kurtulurken, arkasında seyir halinde olan otomobil sürücüsü kaza yapan çocuğu ve bisikletini güvenli bölgeye alarak sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenenin ardından bisiklet sürücüsü çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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