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Trabzon'da çöp kamyonu alev alev yandı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde belediyeye ait bir çöp toplama aracı, oteller bölgesi önünde aniden çıkan yangın sonucu küle döndü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kamyon alev alev yandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Konakönü mevkiinde belediyeye ait bir çöp toplama aracı yanarak dakikalar içinde küle döndü.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki oteller bölgesi önünde bulunan çöp kamyonu ön kısmında aniden sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir yangın çıktı. Yangının ardından araç dakikalar içinde yanarken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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