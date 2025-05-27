Trabzon'da Altın Madeni Arama Çalışmaları ve Çevresel Tahribat

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi ve Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengül, Erikli Yaylası'nda altın madeni arama çalışmaları yargı kararıyla durdurulan Sayer Enerji'nin geride atık borular ve kimyasal atıklar bıraktığını ileri sürerek "Devlet nerede, bu alanları teslim edenler nerede" diye tepki gösterdi. Sayer Enerji Müdürü Fatih Sezen ise iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Biz orada çevre temizliği yapıyoruz, bu temizlik esnasında orada topladığımız malzemeleri biz daha kaldırmadan görüntü almışlar" diye konuştu.

Dernek, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan Erikli Yaylası'na çıkarak sondaj çalışmalarına başlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan siyanür kullanarak altın madeni arama izni alan Sayer Enerji'ye karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Geçen yıl Trabzon İdare Mahkemesi'ne açılan yürütmeyi durdurma davası reddedilmiş, karar Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı. Mahkeme, 15 Ocak 2025'te yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kararın ardından Erikli Yaylası'ndan çekilen Sayer Enerji, iş makinelerini bölgeden aldı. Ancak dernek üyeleri, firmanın geride atık borular, naylon brandalar ve kimyasal atıklar bıraktığını öne sürdü.

"Bu ülke bu kadar mı sahipsiz? Bizler buna müsaade etmeyeceğiz"

Şengül, çalışma yapılan alanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda Karadere Vadisi'nin Bahçecik maden sahasındayız. Bu gördüğünüz doğa, geçmişten bugüne insanlara yaşam vermiş bir alan. Ancak şimdi burada inanılmaz bir doğa tahribatı var. ÇED gerekli değil deniliyor ama burada yaşananlar ÇED'in ne kadar gerekli olduğunu açıkça gösteriyor. Buraya devasa bir çukur açılacak ve bu güzelim yaşam alanı yok edilecek. Buna asla izin vermeyeceğiz. Doğaya saygısı olmayan bu firmaların bıraktığı atıkları görün. Yazıktır, günahtır! Devlet nerede, yetkililer nerede, merak komisyonu nerede? Gelip görsünler buraları. Bu ülke bu kadar mı sahipsiz!"

"Pisliği bırakıp gittiler"

Dernek üyelerinden Kasım Güven ise "Makinelerini toplayıp gittiler ama geriye bu pisliği, bu atıkları bıraktılar. Plastik atıklar, kimyasal kalıntılar... Görüyorsunuz, burası ne hale gelmiş. Küçük bir alan bile bu kadar kirlenmişken, burayı tam anlamıyla işletmeye açsalardı buranın hali ne olurdu, düşünmek bile istemiyoruz" dedi.

"Mahkemeden dolayı faaliyetimiz durdurduk yeniden çalışmalara başlayacağız"

Araklı ilçesi Karadere Vadisi ve Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengül'ün iddialarıyla ilgili konuşan Sayer Enerji Müdürü Fatih Sezen ise "Bizim çevreyi kirlettiğimiz veya kimyasal atıklar bıraktığımız iddiaları kesinlikle doğru değildir. Şikayetten dolayı bir mahkeme sürecimiz var onu bekliyoruz şu anda faaliyetlerimizi durdurmamızın sebebi odur. Mahkemenin ardından faaliyetlerimize yeniden başlayacağız. Biz orada çevre temizliği yapıyoruz, bu temizlik esnasında orada topladığımız malzemeleri biz daha kaldırmadan görüntü almışlar, orada herhangi bir atık veya kimyasal bir madde bırakmamız söz konusu değildir" dedi.