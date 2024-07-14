Trabzon'da 194. Otçu Şenliği Sanatçılar eşliğinde gerçekleşti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Alaca Yaylası'nda 194. Otçu Şenliği, önceki yıllarda olduğu gibi sanatçılar eşliğinde vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Binlerce vatandaşın katıldığı 2 bin 100 metre rakımdaki şenliğe Gümüşhane'den, Giresun'dan ve Trabzon'dan birçok vatandaş katılırken, horonlar ve kemençe sesleri sis ve yağmura rağmen hiç durmadı. Yöre sanatçılarının da coşkusuyla birlikte yoğun sis ve yağışa rağmen doyasıya eğlenen yöre halkı 194. Alaca Yaylası Otçu Şenliği'nin tadını çıkardı. - TRABZON