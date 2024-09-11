Trabzon Çaykaralı Hafız Mehmet Bayraktar Talebeleriyle Buluştu

Ömrünü Kur'an Kerim yolculuğuna adayan Trabzon Çaykaralı Hafız Mehmet Bayraktar, talebeleri ile buluştu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şahinkaya köyünde yaşayan Hafız Mehmet Bayraktar (86), medreseye dönüştürülen evde geçmişte hafızlık yaptırdığı öğrencilerle bir araya geldi. Buluşma ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "Hocanın hafız yetiştirme yolculuğu, kendi evlatlarının tamamını hafız yapmak arzusu ile başladı. Şahinkaya köyündeki evinin her köşesini adeta medreseye çevirmek suretiyle 1962 yılından bugüne kadar 4 çocuğu ile birlikte 50'yi aşkın Kuran muhafızı yetiştirmiştir" denildi.

Son talebelerinin 1990 yılında icazet aldığının belirtildiği açıklamada, "Yetiştirdiği bazı talebeleri kendi evinde yatılı olarak 2-3 yıl kalmıştır. Bu talebelere kendi çocukları gibi hatta daha fazla ihtimam göstermiştir. Bu süreçte hiçbir bedel talep etmemiştir. Kendi imkanları ile bu süreci yürütmüştür. Hafız yetiştirme sürecinde Hocamızın en büyük yardımcısı ve destekçisi ise eşi merhum Hayriye Hanımdır. Merhum, hafız talebelerine anne şefkatiyle yaklaşmıştır. Onları kendi evlatlarından daha üstün tutmuştur. Yetiştirdiği talebeleri ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında, akademisyen, hakim, savcı, müfettiş, kuran kursu hocası ve imam hatip gibi meslekler icra ederek hizmet etmektedir. Hocanın oğlu Ulvi Bayraktar da hali hazırda kuran kursu hocası olarak 32 yıldır hafız yetiştirmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON