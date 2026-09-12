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Trabzon’a tatile gitti, cenazesi döndü

Trabzon’a tatile gitti, cenazesi döndü
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Körfez ilçesinde "Oflu Sait" olarak tanınan Sait Velioğlu, Trabzon’un Of ilçesinde geçirdiği rahatsızlık neticesi hayatını kaybetti.

Körfez ilçesinde "Oflu Sait" olarak tanınan Sait Velioğlu, Trabzon'un Of ilçesinde geçirdiği rahatsızlık neticesi hayatını kaybetti. İki çocuk babası Velioğlu, kılınan cenaze namazının ardından Belen Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve ilçede "Oflu Sait" olarak tanınan Sait Velioğlu, yakınlarıyla birlikte akraba ziyareti için Trabzon'un Of ilçesine gitti. Aniden fenalaşan Velioğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trabzon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sait Velioğlu, hayatını kaybetti. Velioğlu'nun vefat haberi ailesi, yakınları ve Körfez'deki sevenlerini yasa boğdu.

Körfez'de son yolculuğuna uğurlandı

Sait Velioğlu'nun cenazesi Körfez'e getirildi. Velioğlu için Yeniyalı Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Sait Velioğlu'nun cenazesi Körfez Belen Köyü Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Velioğlu'nun cenaze törenine Kocaeli 1972 İmam Hatip Lisesi mezunları da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Şevki Yılmaz, toplumda ahlaki ve dini değerlerin önemine dikkat çekerek, Sait Velioğlu'nun bir mümin olarak ömrünü tamamladığını ifade etti.

İki çocuk babası Sait Velioğlu, dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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