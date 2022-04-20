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TPAO ile Saz köyü halkı iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TPAO ile Saz köyü halkı iftarda buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeli ile Saz köyü halkı iftar davetinde buluştu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeli ile Saz köyü halkı iftar davetinde buluştu.

Köy Konağında verilen iftar yemeğinde şirketin üst düzey yöneticileri, Saz Köy Muhtarı İsmail Yılmaz ile köy halkı bir araya gelme fırsatını bularak ramazanın bereketli sofrasında buluşmanın sevincini yaşadılar. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Yılmaz, Zonguldak, TPAO, Yerel, Haberler

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