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Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Nevruz programında ilçe protokolü çocuklarla halat çekme yarışı yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Nevruz programında ilçe protokolü çocuklarla halat çekme yarışı yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen programla kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Mahmut Sami Otlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen ve Tosya Belediye Başkan Vekili Tekin Süzük örste demir dövüp Nevruz ateşini yaktı.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından çeşitli yarışmaların düzenlendiği programında Kaymakam Ferhat Özen'in başında bulunduğu ilçe protokolü, öğrencilerle hala çekme yarışı yaptı.

Nevruz kutlama programı, yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi. - KASTAMONU

Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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