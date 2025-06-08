Tortum Şelalesi, Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Tortum Şelalesi, Doğaseverlerin Yeni Gözdesi
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle coşarak ziyaretçi akınına uğruyor. Doğanın sunduğu muhteşem manzarası ve artan debisi ile hem yerli hem de yabancı turistleri kendine çekiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte coşarak ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Kış mevsiminin ardından dağlardaki karların erimesi ve yağışlardan dolup taşan Tortum Gölü, şelaleye hayat vererek muhteşem bir doğa şöleni sunuyor. Gölün taşmasıyla birlikte debisi artan Tortum Şelalesi, hem görsel bir şölen sunuyor hem de yerli ve yabancı binlerce turisti kendine çekiyor. Havaların ısınmasıyla beraber açan rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğayla bütünleşen şelale manzarası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Tortum'un serin sularında huzur buluyor. Kurban Bayramı'nda da ilgi odağı olmaya devam eden Tortum Şelalesi çevresindeki esnaf da artan turist sayısıyla birlikte hareketlilikten memnun. Yetkililer, Tortum Şelalesi'ni ziyaret edecek doğaseverlerin çevreyi korumaları ve doğaya zarar vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Erzurum'un doğa harikası Tortum Şelalesi, yaz döneminde de ziyaretçilerini bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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