Toroslar Belediyesinden Gençlik ve Spor Şenliği - Haberler

Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Şenliği düzenledi. Şenlikte, gençler sportif etkinlikler ve konserlerle 19 Mayıs coşkusu yaşadı.

Korukent Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen şenliğe, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katılarak, gençlerle bir araya geldi.

Geleneksel Türk Okçuluğu, mini futbol turnuvası, güreş, halk oyunları, çim voleybolu, çim hokeyi, halat çekme, bocce, step aerobik, jimnastik, zumba, tenis, izcilik, dart ve paten etkinliklerinin gerçekleştirildiği şenlikte, gençler doyasıya eğlendi. Toroslar Belediyesinin sporcuları hünerlerini sergilerken, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisinde eğitim gören engelli bireyler de şenlikte yer aldı.

"Türk gençliği, Atasının emanetine ilelebet sahip çıkacak"

Şenlikte konuşan Başkan Yılmaz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı; vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve devletimizi ilelebet koruyacak ve kollayacak gençlerimize emanet etti. Bizler de gençlerimize destek olmaya, her alanda önünü açmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, daha da büyüyor ve güçleniyor. Geleceğimiz olan gençlerimiz, çağın gerekleriyle, donanımlarıyla, teknolojik ve yabancı dil bilgileriyle ülkemizi daha da yükseltecekler. Bizler de gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlerin verdiği konserlerle devam eden şenlikte Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz da etkinliklere katılarak gençlerine neşesine ortak oldu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel