Toroslar Belediye Başkanı Gezende Mahallesi Bardat Pazarı Derneği ile Buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gezende Mahallesi Bardat Yaylası Bardat Pazarı Kalkındırma, Güzelleştirme ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren dernek binası önünde Dernek Başkanı Asım Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Ziyaret sırasında derneğin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz'a Gezendeli vatandaşlar, Gülnar yöresine ait tahta kaşık seti hediye etti.

"Başkanımız her zaman yanımızda"

Dernek Başkanı Asım Aydın ve yöneticileri, Başkan Yılmaz'a derneklerine verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a derneğimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Gezendeliler ile her zaman bir arada olduklarını ve ilişkilerinin her zaman güzel olduğunu söyleyerek, "Bir derneğin yaşaması, buradaki birlik ve beraberliğin tesis edilmesi ve her zaman bunun sağlanması noktasında başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu çok önemlidir. Bu başarı, aranızdaki birliğin, beraberliğin ve kültürün yansımasıdır. Sizleri çok seviyoruz. Bizler ve sizlerdeki bu birlik ve beraberlik aslında bu vatanı, bu milleti, bu devleti ilelebet yaşatan temel anlayıştır" ifadelerini kullandı. - MERSİN