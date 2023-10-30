Toroslar bayram sevincini cumhuriyet tırı ile yaşadı

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bünyesinde hazırladığı 'cumhuriyet tırı' ile Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyet sevincini tüm ilçede yansıttı.

Marşlar ve şarkılar eşliğinde cumhuriyet tırı önceliğinde şehir turu atan kortej, ilçenin dört bir yanını gezdi. Korteje eşlik eden herkese Türk bayrağı hediye edilirken, çocuklar, gençler ve vatandaşlar da alkışlarıyla ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramını kutladı. Gece saatlerine kadar süren kutlamalarda Toroslar halkı hep birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Bayram tırından çocukları ve tüm hemşehrilerini selamlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Bundan 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşından sonra İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar, arkalarında Amerika ile ülkemizi işgal ettiler, insanımıza zulüm ettiler. Ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indirdiler. O zamanın sizin gibi gençleri, vatanseverleri bir araya geldiler. Farklı mezhepten, farklı meşrepten, farklı memleketten ve farklı siyasi görüşten olmalarına rağmen hepsini bir tarafa bırakarak vatan savunması yaptılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kuvayı Milliye Birliklerini kurdular. Düşmanı vatanımızdan kovdular. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetimizi kurdular. Bugün yine aynı şey olsa vatan savunması yapar mıyız? Allah'a çok şükür ki yaparız. Bizler de bu yürek oldukça, bu birlik ve beraberlik oldukça bizi herhangi bir güç yıkamaz. Sevgili çocuklar ve gençler, sizleri çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız ve geleceğimiz olduğunuz için seviyoruz. Bir gün gelecek sizler büyüyeceksiniz. Biriniz belediye başkanı, biriniz vali, biriniz emniyet müdürü olacaksınız. ve bayrağımızı daha da ileriye taşıyacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu coşkumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Vatan savunmasında, Cumhuriyetimizin kuruluşunda can veren, kan veren, alın teri akıtan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Heyecanımız, coşkumuz ve ümidimiz hiç bitmesin"

Heyecan, coşku ve ümidin hiç bitmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok sayacağız ve birbirimize daha çok bağlanacağız. Etrafınıza bir bakın. Irak, Suriye, Filistin, Ukrayna'ya bir bakın. Bizim aramıza hiç kimse giremez. Burada bizimle aynı anı paylaştığınız için 7'den 70'e herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aynı bayrağın altında toplandığımız için, aynı gökyüzüne baktığımız için, aynı havayı soluduğumuz için, aynı geçmişe ve geleceğe baktığımız için Allah hepinizden razı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN