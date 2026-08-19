78 Yaşındaki Usta Bekir Yıldız, 60 Yıldır Torna Tezgahının Başında

Erzincan'da 1967 yılında başladığı torna ustalığını 78 yaşında da sürdüren Bekir Yıldız, geleneksel yöntemlerle yaptığı çalışmalarla gençlere adeta meydan okuyor. Yarım asrı aşkın süredir torna tezgahının başında olan Yıldız, yapay zeka ve CNC makinelerinin yaygınlaştığı günümüzde el emeği ve ustalığın önemine dikkat çekiyor.

1967 yılında Aydın Sanat Enstitüsü'nden mezun olan Bekir Yıldız, aynı yıl Erzincan'da kendi atölyesini kurarak torna ustalığına başladı. Aradan geçen yaklaşık 60 yıla rağmen mesleğini bırakmayan Yıldız, bugün de eski usul operatör marifetiyle torna makinelerinde üretim yapmaya devam ediyor.

Okul yıllarından kalma ders defterlerini de büyük bir titizlikle saklayan Yıldız, meslek hayatı boyunca bu defterlerdeki bilgilerden yararlandığını belirtti. Sanat Enstitüsü'nde öğrendiklerini yıllar boyunca piyasada uyguladığını ifade eden Yıldız, tecrübesini kendi geliştirdiği yöntemlerle de birleştirdi.

Tulum peyniri ve bal süzme makinesi yaptı

Meslek hayatı boyunca birçok farklı alanda üretim gerçekleştiren Yıldız, Erzincan'da ihtiyaçlara yönelik çeşitli makineler ve ekipmanlar geliştirdiğini söyledi.

Yıldız, " Erzincan'da çalışmalarımız içerisinde tulum peynirini basma makinesini biz icat ettik. Bal süzme makinesini biz icat ettik. Biz yaptık, başkaları da bizden sonra devam etti." dedi.

Erzincan sanayisinin yanı sıra tarım ve otomotiv sektörlerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin yapımı ve imalatında da çalışmalar yürüttüğünü belirten Yıldız, yıllar içerisinde mesleğinin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü ifade etti.

Siyasette de görev aldı

Torna ustalığının yanı sıra siyasi arenada da çeşitli görevlerde bulunan Yıldız, 1982 yılından itibaren siyasette aktif olarak yer aldığını söyledi. İki dönem ilçe başkanlığı, bir dönem il başkanlığı yaptığını belirten Yıldız, 1995 yılında milletvekili adaylığı sürecinde de siyasi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Yıldız, Erzincan'ın gelişimine katkı sunabilmenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, " Erzincan'ımızın gelişmesinde ve kalkınmasında bir nebze de olsa çorbada tuzumuz olduysa kendimi mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanlığı yaptı, yeniden torna tezgahının başına geçti

Bekir Yıldız, 2019-2024 yılları arasında 5 yıl boyunca Erzincan İl Genel Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti. Yeni dönemde aday olmadığını ifade eden Yıldız, yeniden yıllardır yaptığı torna ustalığına döndüğünü söyledi.

Sanayide nitelikli eleman sıkıntısına da dikkat çeken Yıldız, esprili bir ifadeyle kendisini "Sanayinin en genç elemanlarından birisi benim herhalde" sözleriyle tanımladı.

Gençlere "sanat sahibi olun" çağrısı

Gençlere de tavsiyelerde bulunan 78 yaşındaki usta, meslek sahibi olmanın ve üretmenin önemine vurgu yaptı.

Yıldız, "Gençler bir sanat sahibi olsunlar, ülkenin geleceği için yeni buluşlar icat etsinler, yeni atölyeler kursunlar, ülkemize faydalı olsunlar." dedi.

Yaklaşık 60 yıldır torna tezgahının başında üretmeye devam eden Bekir Yıldız'ın meslek hikayesi, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde geleneksel ustalık, el emeği ve tecrübenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı