Torbalı Belediyesi'nden 'Hıdırellez Şenliği'

Torbalı Belediyesi yarın Muratbey Mahallesi Yeni Pazaryeri'nde ' Hıdırellez Şenliği' düzenleyecek. Yazıbaşı, Çaybaşı ve Subaşı Mahalleleri'nden araçların kalkacağı şenlikte Ümmüye sahne alacak.

Daha önce Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından gelenek haline getirilen ancak koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen Hıdırıellez şenliği yarın Muratbey Mahallesi Yeni Pazaryeri'nde gerçekleşecek.Bu yılki Hıdırellez Şenliği'nde Ümmüye sahne alacak. Saat 21.00'de başlayacak etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmaları konserler ve gösteriler takip edecek.

ŞENLİK ALANINA ARAÇLAR KALKACAK

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak için binlerce Torbalılı Perşembe günü akşam bir araya gelecek. Dileklerin tutulup, ateşlerin yakılacağı gece için Torbalı Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Roman vatandaşların büyük ilgi göstereceği etkinliklerde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, Yazıbaşı, Çaybaşı ve Subaşı Mahalleleri'nden 20.00'de şenlik alanına araçlar kaldırılacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, bu tür sosyal etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Öz kültürümüzün bir parçası olan Hıdırellez şenliklerini halkımızla birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek ve geçmişi canlı tutmak amacıyla coşku içinde kutlayacağız. Özümüzü, kültürümüzü ifade eden değerlerimize sahip çıkma, yaşatma adına herkese görevler düşmektedir. Biz de Torbalı Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Tüm Torbalı halkını yarın akşam düzenleyeceğimiz Hıdırellez Şenliğimize bekliyoruz" dedi.