Torbalı Belediyesi'nden Doğa Dostu Projeye Destek

Torbalı Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen Erasmus artı 'DiGree Digital Green' Projesi kapsamında Torbalı Belediyesi ve Torbalı Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sıfır atığa dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen projenin, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyet'i gibi ülkelerde de ortakları bulunuyor. İmzalanan iş birliği protokolüyle Torbalı Belediyesi, uluslararası projeye destek verecek ve projenin gelişimi ile sürdürülebilirliğine katkı sunacak.

FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Torbalı Belediyesi, bugün Torbalı Anadolu Lisesi'nde fidan dikim etkinliği düzenledi. Fidan dikme törenine Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, okul yönetimi ve projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fidan dikim töreninde projeyi hayata geçiren öğrenciler ile sohbet eden Başkan Tekin, öğrencilerin taleplerini de tek tek not aldı.

Doğa dostu projelere destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Tekin, "Projeyi kazandıran okul yönetimimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Çok güzel ve anlamlı bir proje. Biz de bu projenin bir ortağı olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Torbalı Belediyesi olarak projenin geliştirilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Öğrencilerimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geleceğimiz onlara emanet ve onlarda kendi gelecekleri için çok güzel bir proje üretmişler. Umuyorum ki projemiz tüm dünyaya örnek olur" dedi.