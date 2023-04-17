Torbalı Belediyesi Çocuk ve Uçurtma Şenliği Düzenledi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bu hafta çocuklar için dolu dolu bir program düzenlendi. İlk olarak cumartesi günü Gazi Çamlığı Etkinlik Alanında Çocuk Şenliği düzenleyen Torbalı Belediyesi dün de bu yıl 15.kez gerçekleşen Geleneksel Çocuk Şenliği organizasyonuna imza attı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bu hafta çocuklar için dolu dolu bir program düzenlendi. İlk olarak cumartesi günü Gazi Çamlığı Etkinlik Alanında Çocuk Şenliği düzenleyen Torbalı Belediyesi dün de bu yıl 15.kez gerçekleşen Geleneksel Çocuk Şenliği organizasyonuna imza attı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara unutulmaz anlar yaşatan Torbalı Belediyesi, yüz boyama, şişme oyun alanı ve çeşitli gösteriler düzenleyerek hafta sonuna renk kattı. Çeşitli ikramların da dağıtıldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Öte yandan bu yıl 15.kez düzenlenen şenliğe katılan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren Özbey'deki etkinlik alanını doldurdu. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Uçurtma Şenliği'nde Torbalı Belediyesi çocuklara yüzlerce uçurtma dağıttı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN TEKİN VERDİ

Şenlikte yüzlerce uçurtma gökyüzünü süslerken, Türk Uçurtma Takımı da özel gösterilere imza attı. Öte yandan Uçurtma Şenliği'nde yapılan yarışmalar ise nefesleri kesti. Yaş kategorilerine göre düzenlenen yarışmalara, vatandaşlar kendi yapmış oldukları uçurtmalar ile katıldı. Yarışmalarda birinci olanlara bisiklet, ikinci olanlara scooter, üçüncü olanlara ise kaykay hediye edildi. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, dereceye girenlere hediyelerini bizzat takdim etti. Başkan Tekin yaptığı açıklamada "Uçurtma Şenliği Torbalı için güzel bir gelenek. Tertemiz havada hem baharın gelişini kutluyoruz hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarımıza güzel bir hediye veriyoruz. Bu yıl 23 Nisan'ın bayrama denk gelmesi nedeniyle bu hafta etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Dün de (Cumartesi) Çocuk Şenliği düzenledik onda da binlerce çocuğumuz doyasıya eğlendi. Bu güzel hafta sonunda şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.