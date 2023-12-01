Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin 2024'te aday olacağını açıkladı

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı öncesinde 2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Tekin, Torbalı Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu ifade ederek, adaylığını evinde açıkladı.

Torbalı Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısı öncesinde Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Tekin, Torbalı Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu ifade ederek, "Adaylığımı evim olarak gördüğün yerde açıklıyorum" dedi.

Torbalı Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleşti. Başkanlıktan ve komisyonlardan gelen önergelerin görüşüldüğü Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in başkanlığında toplanan meclis toplantısın komisyonlardan ve başkanlıktan gelen önergeler görüşüldü. Meclis toplantısı öncesinde ise Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Başkan Tekin'in aday olacağını açıklamasının ardından meclis salonunda bulunanlar, Tekin'i alkışlayarak tebrik etti.

TEKİN: BU BÜYÜK AİLEYE BAŞKANLIK YAPMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu ifade ederek, başkanlık adaylığını evinde açıklamayı tercih ettiğini belirtti. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada "Sayın meclis üyelerim, kıymetli Torbalı halkı. Rahmetli başkanımızın vefatının ardından göreve geldiğim 2021 Nisan ayından bu yana siz saygıdeğer meclis üyelerimizle birbirimizi kırmadan, dökmeden uyum içerisinde çalıştık. Çok şükür Torbalı halkının yüzünü kızartacak başını öne eğdirecek hiç bir karara imza atmadık. Hiçbir belediyede görülmeyecek şekilde, neredeyse kararların yüzde 95'ini oy birliğiyle aldık. Bizler, Meclis üyelerimizle, müdürlerimizle, mesai arkadaşlarımızla büyük bir aileyiz. Bu büyük aileye başkanlık yapmaktan onur duyuyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sonu başkanlık için başvurumuzu yaptık, ardından Genel Merkezimizde gerekli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kutlu göreve tekrardan talip olduğumu huzurlarınızda paylaşıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun… Neylerse mevlam eyler, O da güzel eyler… Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca tüm partilerden belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için aday olan arkadaşlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.