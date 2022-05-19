Torbalı, 19 Mayıs'ı Gripin ile Kutladı - Haberler

Torbalı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Konseri'nde pop-rock müziğin sevilen gruplarından Gripin, konser verdi.

Torbalı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Konseri'nde sahneye çıkan pop-rock müziğin sevilen gruplarından Gripin, Torbalı halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Hipodrom Kafe yanındaki yeni pazar yerinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı konserde grup, performansıyla büyük beğeni topladı.

TEKİN'DEN GRİPİN'E FİDAN SERTİFİKASI

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Gripin, Torbalı'dan hatıralarla ayrıldı. Binlerce kişinin katıldığı konser sonrası sahneye çıkan Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, Gripin grubuna, fidan sertifikası takdim etti. Torbalı Belediyesi olarak bir etkinlik ormanı oluşturduklarını belirten Tekin, "Öncelikle hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Çiçekler dalında güzeldir. Biz Torbalı Belediyesi olarak konuk ettiğimiz sanatçılarımıza çiçek yerine fidan sertifikası takdim ediyoruz. Bu kapsamda grubumuz adına da 5 adet fidan diktik" dedi.