Toprakkale'de kurtuluşun 104'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla zeytin festivali düzenlendi.

Toprakkale ilçesi Yüksel Ulu Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı, renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamında düzenlenen tören yürüyüşüyle başlayan programda, mehteran takımı gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda ayrıca Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş köpeği tarafından yapılan gösteri, vatandaşların ilgisini çekti. Festival alanında kurulan stantlarda ise zeytinyağı üreticileri ürünlerini tanıttı. Yöresel zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinin sergilendiği stantlar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Toprakkale'mizi düşman işgalinden kurtaran kahramanlarımızı, şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum" diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Düşman askerleri 1071 yılında vatan yaptığımız Anadolu'yu bir bir işgal etmeye başlamışlar. O günün güçlü devletleri o günün en modern silahlarına sahip devletleri vatan köşesinin her tarafında görülmeye başlanmış Fransızlar da Osmaniye'mize gelmişler. Ama bu millet biçilen kefenleri hep yırtmış, yine yırtacaktı, yine yırttı. Kurtuluş Savaşı'nda vatan bir kez daha düşmanlardan arındı ve bu vatan tapusu artık sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacak şekilde tescillendi. Bundan sonra Allah'ın izniyle bu vatana kimse yan gözle bakamayacak. Gözümüz gibi koruyacak, ecdada layık olacak, ecdadın mirasını koruyacak, bu inanç ve ruhla hep çalışacağız" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

