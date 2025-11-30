Haberler

Toprağa Saygı Yürüyüşü ile Erozyon Bilinci Artırılıyor

Güncelleme:
TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği, Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında ilköğretim öğrencilerine toprak eğitimi verdi ve 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Etkinlikler, toprak sağlığının korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

(ZONGULDAK) - TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği tarafından Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında ilköğretim öğrencilerine toprak eğitimi verildi, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği, 17–30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında "Toprak Yoksa Su, Su Yoksa Gıda Yok" temasıyla farkındalık etkinlikleri organize etti.

Etkinlikler kapsamında geçen hafta ilköğretim okullarında öğrencilere yönelik "toprak" konulu eğitimler verildi. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Vakfın gönüllüleri, bugün Zonguldak Sahil Kordonu'nda kurulan stantta vatandaşlara erozyon ve toprak kaybı konusunda bilgilendirici materyaller sundu ve geleneksel "Toprağa Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna, yaptığı açıklamada, "Dünyada her saniye 42 kamyon dolusu verimli toprak erozyonla kayboluyor. Toprak yalnızca tarım için değil; su döngüsü, gıdanın sürekliliği ve iklim dengesi açısından da hayati öneme sahiptir. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır" ifadelerini kullandı.

Tuna, Türkiye'de her 16 yılda bir santimetre toprağın erozyonla kaybolduğunu belirterek, bu toprağın yeniden oluşmasının yaklaşık 500 yıl sürdüğünü vurguladı. Erozyonun tarımsal verimi düşürdüğünü ve su tutma kapasitesini azalttığını aktaran Tuna, dünya genelinde toprakların yüzde 33'ünün bozulmuş durumda olduğunu, mevcut eğilimin devam etmesi halinde bu oranın 2050'de yüzde 90'a ulaşabileceğini söyledi.

İklim değişikliği, yanlış arazi kullanımı ve yoğun kimyasal girdilerin toprak sağlığını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tuna, son 30 yılda Türkiye'nin Konya büyüklüğündeki bir alanının kurak iklime dönüştüğünü ifade etti. Zonguldak özelinde ise eğimli topografya, yoğun yağışlar, orman alanlarındaki tahribat ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle heyelan ve toprak kaybının hızlandığını belirten Tuna, Filyos ve Devrek havzalarında yaşanan taşkınların, kıyı erozyonunun ve toprakların su tutma kapasitesindeki azalmanın bu durumun en önemli göstergeleri olduğunu kaydetti.

Yusuf İkram Tuna,  "Erozyonla mücadele iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada kritik öneme sahiptir. Sağlıklı topraklar bereketi artırır. Yaşanabilir bir gelecek için toprağın su ve gıdayla bağını güçlendirmek zorundayız" değerlendirmesinde bulunarak, erozyon ve toprak kaybına karşı farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı ve toplumun tüm kesimlerini toprak koruma çalışmalarına aktif olarak katılmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA / Yerel
