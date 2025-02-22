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Toplumların Sosyo-Kültürel Evrimi Konferansı Köyceğiz'de Gerçekleşti

Toplumların Sosyo-Kültürel Evrimi Konferansı Köyceğiz'de Gerçekleşti
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Muammer Tuna, toplumların sosyo-kültürel evrimi üzerine sunum yaptı ve yeni kampüs açılışları hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Tazelenme Üniversitesi Kampüsü'nde Prof. Dr. Muammer Tuna 'Toplumların Sosyo-Kültürel Evrimi' konulu konferans gerçekleştirdi.

Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Tazelenme Üniversitesi Muğla Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna kampüsler hakkında genel bilgileri paylaştı, Datça'da da kampüs açılacağı bilgisini verdi. Prof. Dr. Tuna konferansta, 'Toplum nedir, nasıl oluştu? Toplum öncesi insan yaşamı, Avcı, toplayıcı toplumlar, Tarımcı toplumlar, Modern, endüstriyel toplumlar, Post modern, post sanayi toplumları, Metaverse' gibi konuların sunumunu yaptı. Tazelenme Üniversitesi Kampüsleri 60 yaş üstü vatandaşlara sosyalleşme anlamında büyük faydalar sağladığını belirtti. Bu kampüslerde görev alan hocaların gönüllülük esasına göre çalıştığını belirterek, hepsine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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