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Topluca Köyü Muhtarı 40 Yıl Sonra Yeni Trafoyu Açtı

Topluca Köyü Muhtarı 40 Yıl Sonra Yeni Trafoyu Açtı
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, 40 yıl sonra köyüne gelen yeni elektrik trafosunu törenle hizmete açtı. Açılışta yaptığı konuşmada devlete ve elektrik firması çalışanlarına teşekkür etti.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, 40 yıl sonra köyünde değişen elektrik trafosunu törenle hizmete açtı. Muhtarın o anları paylaştığı video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sason'a bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, bölgedeki elektrik tedarikçi firma tarafından köyündeki enerji nakil hatları ile birlikte değişen trafoya kurdele bağlayarak yaptığı konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesti. Köye elektrik verdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan muhtar Çelik, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Törendeki ciddiyeti ve trafoya kavuşmanın sevincini açılış yaparak gösteren muhtar İdris Çelik'in, konuşmasında, devlete, elektrik firması çalışanlarına ve herkese defalarca teşekkür ettiği görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler İdris Çelik batman Yerel Yaşam Dünya Sason

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