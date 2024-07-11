Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin sona ermesi ile 10. dönem mezunlarını verildi. Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

Mezuniyet ve şed kuşanma törenine; Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Bektaş, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın yanı sıra öğretim görevlileri, akademisyenler, ilçe kurum amirleri, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi İbrahim Bektaş mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek, mezuniyet ve şed kuşanma törenimize katılanlara teşekkür eden bir konuşma yaptı. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu ise bilgeliğe ilk adımı atan siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmanızı diliyorum diyerek öğrencilere çeşitli nasihatlarda bulundu.

Okul birincisi Ayşegül Maraş konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne plaket çakarak, kısa bir konuşma yaptı. Okul birincisi Ayşegül Maraş'ın kuşağını Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu bağlayarak diplomasını verdi. Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ise okul birincisine hediye vererek başarılarının devamını diledi. Okul ikincisi Özlem Gümüşsoy'un kuşağını Tomarza MYO Müdürü Öğretim Görevlisi İbrahim Bektaş bağlayarak diplomasını verdi.

Mezun olan diğer öğrencilerin ise kuşakları hocaları tarafından bağlanarak, diplomaları verilmesi ile mezuniyet töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - KAYSERİ