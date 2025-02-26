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Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Akreditasyon Belgelerini Aldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Akreditasyon Belgelerini Aldı
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Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, MEDEK tarafından akredite edilen İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon ve Yapı Denetim Programlarının akreditasyon belgelerini düzenlenen bir törenle aldı.

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, akreditasyon belgelerini törenle aldı.

MEDEK tarafından akredite edilen Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon ve Yapı Denetim Programlarının akreditasyon belgeleri Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından Okul Müdürü Dr. İbrahim Bektaş'a takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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