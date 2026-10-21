Tomarza'da taşımalı eğitim servis şoförlerine Emniyet ve Jandarma'dan eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde; öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verildi.

Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı