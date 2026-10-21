Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tomarza'da taşımalı eğitim servis şoförlerine Emniyet ve Jandarma'dan eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tomarza'da taşımalı eğitim servis şoförlerine Emniyet ve Jandarma'dan eğitim verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim verildi. Halk Eğitim'deki eğitimde öğrenci güvenliği, trafik ve acil durum konuları anlatıldı; eğitimi Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı verdi, eğitimlerin süreceği belirtildi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde; öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verildi.

Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

Kırmızı halıdaki zor anını anlattı: İç çamaşırsız yürümek zorundaydım
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Cumhurbaşkanı adaylık hayali suya düştü
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı