Tomarza'da bayramlaşma programı düzenlendi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenledi. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenledi. İlçede düzenlenen bayramlaşma programı İncilli Çavuş Parkı içerisinde gerçekleşti. Programa; Kaymakam Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Kara, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere, Esnaf Odası Başkanı Yaşar Polat, Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat'ın yanı sıra kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Davut Şahin'in katılımcılarla bayramlaşmasının ardından program sona erdi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Davut Şahin Kayseri Tomarza Yerel Haberler

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