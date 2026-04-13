Tomarza'da 23 Nisan coşkusu masa tenisi ve dart turnuvalarıyla yaşandı

Tomarza'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor organizasyonları büyük ilgi gördü.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilen masa tenisi ve dart turnuvaları, yoğun katılım ve büyük bir heyecan içerisinde tamamlandı. Gençlerin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvalarda sporcular hem kıyasıya mücadele ederek, 23 Nisan'ın coşkusunu sporla yaşadı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcuların sergilediği performans izleyenlerden büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliklerin, çocukların ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve bayram coşkusunu birlikte yaşamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Turnuvaların sonunda katılım sağlayan tüm sporcular tebrik edilerek, başarılarının devamı temenni edildi. - KAYSERİ

