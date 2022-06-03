Tolgshow Expo Amfi Tiyatro Sahnesindeydi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tolgshow Expo Amfi Tiyatro Sahnesindeydi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Tolgshow Expo Amfi Tiyatro Sahnesindeydi

Ünlü Komedyen Tolga Çevik’in klasik haline gelen doğaçlama oyunu “Tolgshow” Antakya EXPO alanındaki amfi tiyatroda sanatseverlerle bir araya geldi.

Ünlü Komedyen Tolga Çevik'in klasik haline gelen doğaçlama oyunu "Tolgshow" Antakya EXPO alanındaki amfi tiyatroda sanatseverlerle bir araya geldi.

İki perdeden oluşan gösteride izleyicilere keyifli anlar yaşatan Komedyen Tolga Çevik'e sahnede "minik" lakaplı müzisyen Özer Atik eşlik etti. Sahnesinde izleyicileri de misafir eden komedyen yaklaşık iki saat boyunca sahnede izleyicileri güldürdü.

SAVAŞ İZLEYİCİLER ARASINDAYDI

Gösteriyi izleyenler arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da vardı. Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı EXPO amfi tiyatro sahnesini çok beğendiğini bu sahnede oyun sergilemekten büyük keyif aldığını ve bu sahnede tekrar yer almak için Hatay'a bir kez daha geleceğini dile getirdi.

ANKA / Yerel

Tolga Çevik Antakya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title