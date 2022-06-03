Tolgshow Expo Amfi Tiyatro Sahnesindeydi - Haberler

Ünlü Komedyen Tolga Çevik'in klasik haline gelen doğaçlama oyunu "Tolgshow" Antakya EXPO alanındaki amfi tiyatroda sanatseverlerle bir araya geldi.

İki perdeden oluşan gösteride izleyicilere keyifli anlar yaşatan Komedyen Tolga Çevik'e sahnede "minik" lakaplı müzisyen Özer Atik eşlik etti. Sahnesinde izleyicileri de misafir eden komedyen yaklaşık iki saat boyunca sahnede izleyicileri güldürdü.

SAVAŞ İZLEYİCİLER ARASINDAYDI

Gösteriyi izleyenler arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da vardı. Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı EXPO amfi tiyatro sahnesini çok beğendiğini bu sahnede oyun sergilemekten büyük keyif aldığını ve bu sahnede tekrar yer almak için Hatay'a bir kez daha geleceğini dile getirdi.

ANKA / Yerel