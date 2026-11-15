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Tolga Ovatman'ın PLC makalesine SoSyM'den son on yılın en etkili makale ödülü verildi

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Tolga Ovatman'ın PLC makalesine SoSyM'den son on yılın en etkili makale ödülü verildi
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İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekibinin PLC yazılımlarının doğrulanmasına ilişkin makalesi, SoSyM dergisinden Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü'nü aldı. Ödül, İspanya'daki MODELS 2026 Konferansı'nda takdim edildi.

Bursalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekibinin hazırladığı bilimsel makale, uluslararası prestijli SoSyM dergisi tarafından "Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü"ne layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Tolga Ovatman'ın Atakan Aral, Davut Polat ve Ali Osman Ünver ile birlikte kaleme aldığı "An overview of model checking practices on verification of PLC software" başlıklı çalışma, yazılım modelleme alanının önemli bilimsel yayınlarından Software and Systems Modeling (SoSyM) dergisi tarafından ödüllendirildi.

Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan PLC yazılımlarının doğrulanmasında model sınama yöntemlerini ve bu süreçte karşılaşılan güçlükleri ele alan makale, son on yılda aldığı atıflar ve bilimsel alana sağladığı katkıyla öne çıktı.

Uluslararası alanda önemli bir başarı elde eden Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekip arkadaşlarına ödülü İspanya'da düzenlenen MODELS 2026 Konferansı kapsamında takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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