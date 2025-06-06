Tokyo'da Kurban Bayramı Coşkusu: Namaz 3 Kez Kılındı

Tokyo'da Kurban Bayramı Coşkusu: Namaz 3 Kez Kılındı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı toplamda 3 kez gerçekleştirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın ederken yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde kalan Müslümanlar Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Sabahın erken saatleri itibariyle cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Kurban Bayramı'nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii'nde bayramlaştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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