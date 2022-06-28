Tokyo'da 1875'ten bu yana en sıcak Haziran - Haberler

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Tokyo'da 1875'ten bu yana en sıcak Haziran

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tokyo'da 1875'ten bu yana en sıcak Haziran

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1875 yılından bu yana Haziran ayında görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin ardından hükümet, enerji ihtiyacı artışı ve arz sorunları nedeniyle Tokyo ve çevresindeki bölgelere elektrik tasarrufu yapma çağrısında bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1875 yılından bu yana Haziran ayında görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin ardından hükümet, enerji ihtiyacı artışı ve arz sorunları nedeniyle Tokyo ve çevresindeki bölgelere elektrik tasarrufu yapma çağrısında bulundu.

Japonya'da bu hafta başı itibariyle sona eren yağış mevsiminin ardından başkent Tokyo, 1875 yılından bu yana Haziran ayında görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Tokyo'da termometrelerin 35.1 dereceyi gösterdiği bildirildi. Sıcak havadan bunalan birçok kişi güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

HÜKÜMET ALARMA GEÇTİ

Sıcaklıklarla birlikte artan elektrik ihtiyacı ise Tokyo ve çevresindeki bölgelerde yaşanabilecek muhtemel bir enerji krizine karşı hükümeti alarma geçirdi. Dün başkent ve çevresinde yaşayan yaklaşık 37 milyon kişiye elektrik tasarrufu yapma çağrısında bulunan hükümet, sıcakların bugün de etkisini sürdürmesi üzerine halka işbirliği çağrısını yineledi. Tokyo Electric Power adlı enerji sağlayıcısı şirket, hizmet sağladığı bölge sakinlerine 15.00 ila 18: 00 saatleri arası başta olmak üzere enerji tasarrufu yapma çağrısında bulunurken, özellikle gereksiz klima kullanımından kaçınılması tavsiye edildi.

BAKANDAN HALKA ÇAĞRI

Kabine toplantısının ardından konuşan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, özellikle akşamları artış gösteren yüksek enerji talebine dikkat çekerek halkı işbirliğine çağırdı. Hagiuda, yeterli arzın sağlanması için Japonya'nın nükleer enerji santrallerinin tam kapasite ile çalışmasının önemli olduğunu ifade etti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise, an itibariyle bakım ve periyodik denetimlerden geçen santrallerden beklenen enerji çıktısına atıfta bulunarak, bu haftanın ikinci yarısından itibaren arzın artmasının beklendiğini müjdeledi.

AŞIRI SICAKLAR YETERSİZ ARZ RİSKİNİ ARTIRDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) dün yaptığı açıklamada, Tokyo ve çevresindeki bölgelerde yağış mevsiminin 1951 yılından bu yana ilk kez bu kadar kısa sürdüğünü belirterek aşırı sıcak uyarısında bulunmuştu. Hava koşullarından bağımsız olarak, geçtiğimiz Mart ayında Tohoku bölgesinde meydana gelen depremde elektrik santrallerinde oluşan hasarın da enerji arzında soruna neden olabileceği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy - İHA)

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