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Tokgöz ailesinin acı günü

Tokgöz ailesinin acı günü

Yerel Haberler

Kayserili işadamı ve Kayserispor'un Eski Yöneticisi İbrahim Tokgöz'ün annesi Ayni Tokgöz vefat etti.

Kayserili işadamı ve Kayserispor'un Eski Yöneticisi İbrahim Tokgöz'ün annesi Ayni Tokgöz vefat etti.

İşadamı ve Kayserispor'un eski yöneticisi İbrahim Tokgöz ile Gürdal ve Serdal Tokgöz'ün anneleri Ayni Tokgöz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tokgöz'un cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Ayni Tokgöz'ün cenazesi; Pınarbaşı Pazarören'e bağlı Yeregeçen köyünde defnedildi.

Cenaze namazına İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Avukat İlker Sungur Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Çelik, Tokgöz ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Tokgöz Kayserispor Kayseri Yerel Haberler

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