Tokat'ta Özel Bireyler İçin Unutulmaz Bir Gün

Tokat'ta Özel Bireyler İçin Unutulmaz Bir Gün
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 'Sevgi Varsa Engel Yok' etkinliğiyle özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte, sevgi ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, "Sevgi Varsa Engel Yok" etkinliğiyle özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgi Varsa Engel Yok" başlığıyla anlamlı bir klip paylaştı. Uzunburun Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile aileleri bir araya geldi. Etkinliğe özel bireyler de katıldı. "Hayat sizinle güzel, hayat sizinle özel" mesajıyla ve "Hayat sevince güzel" şarkısıyla hazırlanan klipte, katılımcıların keyifli anları ekranlara yansıdı. Klipte, özel bireylerin eğlenceli vakit geçirdiği ve yüzlerinin güldüğü görüntüler dikkat çekti. Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik, sevgi ve dayanışmanın her engeli aşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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