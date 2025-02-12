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Tokat’ta Keçilerle Kış Konseri: Serhan Çakmak’ın Doğa ile Mücadelesi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen keçilerini karlı yaylalarda güden Serhan Çakmak, doğayla iç içe olmanın ve zorluklara direnmenin gücünü gösteriyor. Çakmak, keçilerine şarkı söyleyerek onlara moral verirken, mesleğin zorluklarına da dikkat çekiyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen keçilerini karlı yaylalarda güden Serhan Çakmak, doğayla iç içe olmanın ve zorluklara direnmenin gücünü bir kez daha gösteriyor.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle sürü sahiplerinin işlerini zorlaştırıyor. Reşadiye ilçesinde sürü yöneticiliği yapan Serhan Çakmak, zorlu kış şartlarına rağmen keçilerini karlı yaylalarda yaylıma çıkartmaya devam ediyor. Çakmak, cep telefonuyla çektiği görüntülerde, karla kaplı arazide keçilerini güderken onlara mini bir konser de vermeyi ihmal etmedi.

Çakmak, "Burası bin 320 rakımlı Reşadiye Çamlıkaya Köyü. Kış şartları ne kadar zor olursa olsun mesleğimizin başındayız" diyerek doğayla iç içe olmanın ve zorlu şartlara karşı yılmadan mücadele etmenin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini belirtti.

Görüntülerde, karla kaplı yaylalarda keçilerine şarkı söyleyen ve onlara moral veren Çakmak, doğanın zorluklarına karşı hem gücünü hem de sabrını gösteriyor. Çakmak'ın bu anlamlı görüntüleri, mesleğin hem fiziksel hem de ruhsal zorluklarını gözler önüne seriyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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