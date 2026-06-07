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Tokat'ta Semahların Dönüldüğü Etkinlikte Birlik Beraberlik Mesajları Verildi

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Tokat'ta 6. Günevi Köyü Halk Şenliği'nde duayen ozanlar sahne aldı, semahlar dönüldü. Etkinlikte birlik beraberlik vurgusu yapılırken, CHP ve Sol Parti sözcüleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Günevi Köyü Halk Şenliği'nde Türkiye'nin duayen ozanları sahne aldı, semahların dönüldüğü etkinlikte birlik beraberlik mesajları verildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Günevi Köyü Halk Şenliği'ne, köy halkının yanı sıra çevre beldelerden yüzlerce davetli katıldı. Türkiye'nin duayen ozanlarının sahne aldığı, semahların dönüldüğü etkinlikte hem birlik beraberlik mesajları verildi hem de tarım ve kadın hakları gibi toplumsal sorunlar dile getirildi.

Usta halk ozanları Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Ali Asker'in türkü ve deyişleriyle renk kattığı şenlikte, semah gösterileri ve çeşitli etkinlikler sergilenerek, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, "6 senedir bu şenlikleri, insanların yan yana gelebilmesi ve bir arada olabilmesi için tertip ediyoruz. Sizler de gelerek bizleri onurlandırdınız. Şenlik alanlarında her zaman anlayışlı olalım kavgaya, dövüşe, silaha yer vermeyelim. Gülelim, eğlenelim" ifadelerini kullandı.

"SON YAPILAN YARGI OPERASYONLARI ASLINDA SADECE CHP'YE YAPILMADI"

Şenlikte davetliler arasında yer alan Sol Parti Genel Merkez Sözcüsü İlknur Başer, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:

"Son yapılan yargı operasyonları aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmadı; halkın seçme ve seçilme hakkına, halk egemenliğine karşı yapıldı. Bizler bu ülkenin üreten, insanca yaşamak isteyen insanları olarak halk egemenliğinin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE YOLCULUĞUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de yaptığı konuşmasında, Özgür Özel'e destek mesajını ileterek, "Bizler siyaset yaptığımız sürece bu köylere gelip halkımızın dertleriyle dertlendik, sevinçlerine ortak olduk. Gönül isterdi ki bugün burada daha güzel şeyleri konuşalım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde partimizin başına bir mutlak butlan davası geldi. Bunu yapan AK Parti iktidarı şunu bilsin ki; hiçbir baskı bizleri yıldıramayacaktır. 'Elmanın kurdu içerideyse çare biraz zor olur' derler ama bu sefer çare kolay olacak. Çünkü çare sizlersiniz, çare halktır, kadınlarımızdır, genç kardeşlerimizdir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Günevi Köyü Halk Şenliği, konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde devam etti.

Kaynak: ANKA
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