Tokat'ta Dron ile Kadınlar Günü Sürprizi

Tokat'ta bir kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dron ile çiçek dağıtarak kadınlara sürpriz yaptı.

Tokat'ta yaşayan Sercan Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Ay, bir drona bağladığı iplerin ucuna çiçek takarak kadınlara hediye etti. Çiçekleri dron ile kadınların önüne indiren Ay'ın bu jesti, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. - TOKAT