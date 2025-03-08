Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar

Ece'nin attığı son mesajlar kahretti
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Tokat'ta Dron ile Kadınlar Günü Sürprizi

Tokat'ta Dron ile Kadınlar Günü Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tokat'ta bir kişi, dron ile kadınlara çiçek dağıtarak dikkat çekici bir etkinlik yaptılar. Sercan Ay, bu jesti ile çevrede büyük ilgi topladı.

Tokat'ta bir kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dron ile çiçek dağıtarak kadınlara sürpriz yaptı.

Tokat'ta yaşayan Sercan Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Ay, bir drona bağladığı iplerin ucuna çiçek takarak kadınlara hediye etti. Çiçekleri dron ile kadınların önüne indiren Ay'ın bu jesti, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

DEM heyeti AK Parti ve MHP'ye gidiyor! Tarih belli oldu
img

Anne-babalar dikkat! Bakanlık bu üniformaları piyasadan toplatıyor
img

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.