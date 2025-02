Tokat'ta Bağ Evi Patlamasında Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde 18 Mayıs 2024 tarihinde yaşanan patlamada yaralanan vatandaştan acı haber geldi.

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 9 ay önce Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinin bahçesinde patlama yaşanmıştı. Bahçe içindeki sandıktan şüphelenen ikamet sahipleri durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerin bölgede inceleme yaptığı esnada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlama sonrası Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetmiş, Ahmet Karaçoban ile birlikte Jandarma Uzman Çavuş M.A., Jandarma Astsubay M.E., Jandarma Uzman Çavuş B.M., Jandarma Uzman Çavuş A.S. ve Jandarma Uzman Çavuş S.E. yaralanmıştı. Patlamada iki bacağını kaybeden Karaçoban'ın tedavisi evinde devam ediyordu. Astım ve KOAH hastalığı da olan Karaçoban'ın soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - TOKAT