Tokat haberleri... Pazar yerinde kuralar çekildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan pazar yerinin kuraları çekildi.

Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, dışardan hiç kimsenin pazar yerinde olmadığını belirterek, pazar esnafının haklarını koruduklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, "Burası otopark alanı olduğu için biz değil Büyükşehir Belediyesi yaptı. Yasaya göre otopark alanları büyükşehire ait. Güzel bir pazar yeri oldu. Kura çekimleri tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah, bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin" diye konuştu.

Yeni Mahalle'de bulunan pazar yerinde yapılan kura çekimine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye meclis üyesi Mustafa Bilici, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal ve pazar esnafı katıldı.

Kuralarını çeken pazar esnafı daha sonra kendi yerlerini kontrol ederek pazar alanından ayrıldı. - ANTALYA