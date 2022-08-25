Tokat haber! Kışlık tarhanalar pazar tezgâhlarını süslüyor

Edinilen Tokat gelişmesine göre Eskişehir'de kış aylarının vazgeçilmezi olarak bilinen 'tarhanalar', ev hanımları tarafından pazar tezgahlarına serilerek kurutuluyor.

Eskişehir'de kış aylarının vazgeçilmezi olarak bilinen 'tarhanalar', ev hanımları tarafından pazar tezgahlarına serilerek kurutuluyor.

Eskişehir'in farklı mahallelerinde yaşayan birçok ev hanımı, kış aylarında tüketmek amacıyla tarhana kurutuyor. Türk mutfağında önemli yer tutan ve içerdiği besin öğeleriyle dikkat çeken tarhanalar, hazır hale getirildikten sonra güneşe bırakılıyor. Günlerce süren hazırlık, kurutma ve eleme süreciyle birlikte son halini alan tarhanalar, kışın tüketilmek üzere saklanarak raflardaki yerini alıyor.

Eskişehir'de Yenikent Mahallesi'nde bulunan pazaryeri, boş olduğu zamanlarda tarhana kurutmak isteyen kadınlarla doluyor. Meyve ve sebze tezgahlarına serilen tarhanalar, akşama kadar güneşte bekletiliyor. Yenikent ve çevre mahallelerden gelen kadınların tercih ettiği alanda, el emeğiyle hazırlanan ürünler güzel görüntüler oluşturuyor.

"1 sene boyunca yiyoruz"

Tarhanaların hazırlık sürecinden bahseden ev hanımı Nezahat Çeltik, "İlk önce sütü alıp mayalayarak yoğurt yapıyoruz. Süzme haline getiriyoruz, çünkü kuruması için iyice katı olması gerekiyor. Sonra tekrar süt alıyoruz, göcesini beraber pişiriyoruz. Pişirdikten sonra 1-1 buçuk saat arasında dinlendiriyoruz, göceyi kabartıyoruz. Ondan sonra yoğurtla karıştırıp 1 gece bekletiyoruz, mayalandırıyoruz. Ertesi gün de biraz güneşte biraz gölgede kurutuyoruz. Yavaş yavaş güneşe çıkarıyoruz. Lezzetini vermesi için bu güneşi görmesi gerekiyor. Bu, kışa hazırlık. 1 sene boyunca yiyoruz. Hiçbir şey olmadan tüketiyoruz. Kesinlikle hazır değil. Her şeyiyle beraber kendimiz yapıyoruz. Babaanneden, anneanneden gelen bir lezzet. İnşallah bizden sonraki nesillere de ulaştırırız. Tek temennimiz o" dedi.

"Komşularımızla bunu yapmak güzel bir duygu"

Pazar alanında yapılan kurutma işleminin daha etkili olduğunu söyleyen Ahmet-Fatma Temel çifti ise, konuyla ilgili olarak "Erken saatlerde bu alana geliriz ve dökeriz. Bu şekilde kuruturuz. Komşularımızla bunu yapmak güzel bir duygu. Pazar alanı da daha derli toplu bir yer olduğu için burada kurutmak iyi oluyor." diye belirttiler. - ESKİŞEHİR