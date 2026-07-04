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Tkp Ortaca'da NATO Karşıtı Bildiri Dağıttı

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Türkiye Komünist Partisi üyeleri, Muğla'nın Ortaca ilçesinde NATO politikalarına karşı bildiri dağıtarak anti-emperyalist bilincin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

(MUĞLA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Muğla'nın Ortaca ilçesinde NATO karşıtı bildiri dağıttı.

TKP üyeleri, Ortaca'da yurttaşlara NATO politikalarına ilişkin bildiri verdi. Yapılan açıklamada, NATO'nun politikalarına karşı farkındalığın artırılması ve anti-emperyalist bilincin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde hükümetlerin emperyalist savaş planlarına daha fazla dahil olmasına karşı güçlü bir uyarı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi örgütlü olduğumuz tüm bölgelerde bildiri dağıtıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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