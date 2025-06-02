Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'de tırla motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Yasin Doğan hayatını kaybetti.

Kaza, Osmaniye D 400 Karayolu Akyar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Doğan idaresindeki 80 AGN 790 plakalı motosiklet sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü 46 yaşındaki Yasin Doğan olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.