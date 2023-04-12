Tırın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı
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Tırın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandıBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tırın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı
BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erciş kara yolunda meydana geldi. Zeki Yağmur idaresindeki 47 BP 626 plakalı tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Tırın bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel