Tios Antik Kenti'nde Lahitler Gün Yüzüne Çıkarıldı

Zonguldak'taki Tios (Filyos) Antik Kenti'nin doğu nekropolünde (mezarlık alanı) yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan lahitler, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde, TPAO ve TP-OTC'nin destekleriyle üç yıl önce başlatılan kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Roma Dönemi'ne ait geniş bir nekropol alanında yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 96 lahit, 23 oda, 7 sanduka ve 60 çatkı kiremit mezar tespit edildi. Kazılarda toplam bin 317 eser gün yüzüne çıkarıldı. Açıklamada, yaklaşık 500 metrelik bir antik cadde boyunca sıralanan lahitlerin ve yamaçlarda yer alan oda mezarların, nekropolün planlı bir yerleşim düzeniyle inşa edildiğini gösterdiği belirtildi.

Bulguların, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından MS 5. yüzyıla kadar kesintisiz kullanıldığını ortaya koyarak, Tios Antik Kenti'nin tarihsel önemine yeni bir boyut kazandırdığı kaydedildi. - ZONGULDAK