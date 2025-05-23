Tios Antik Kenti Kazı Çalışmaları İncelendi

Tios Antik Kenti Kazı Çalışmaları İncelendi
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Filyos beldesindeki Tios Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarını ziyaret etti. Kazıların başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım ile yapılan inceleme, antik tiyatronun tarihi önemi ve restorasyon süreçlerine dair bilgi verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Batı Karadeniz'in önemli arkeolojik alanlarından biri olan Filyos beldesindeki Tios Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Kaymakam Kaya'ya, kazıların başında bulunan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kazı Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım eşlik etti.

M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu bilinen ve yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip olan Tios Amfi Tiyatrosu, arkeologlar tarafından titizlikle gün yüzüne çıkarılıyor. Yapının orijinal dokusuna sadık kalınarak yürütülen kazılar, antik dönemin mimari estetiğini yeniden ortaya koymayı hedefliyor.

İncelemeler sırasında Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Kaymakam Kaya'ya kazı sürecine ilişkin teknik bilgiler vererek, antik tiyatronun tarihi önemi ve restorasyon süreci hakkında ayrıntılı sunumda bulundu.

Kaymakam Adem Kaya, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Tios Amfi Tiyatrosu'nun tamamlandığında bölge turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kaya, "Bu tür tarihi yapılar yalnızca geçmişi günümüze taşımakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve kültürel anlamda da bölgeye canlılık kazandırır. Çalışmaları yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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