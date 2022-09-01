Tilkiye sosis vererek böyle besledi
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Tilkiye sosis vererek böyle beslediSAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesi Turnalık Yaylası'nda evinin önüne gelen tilkiyi sosis ile besleyen vatandaş o anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Tilkiye sosis vererek böyle besledi
SAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesi Turnalık Yaylası'nda evinin önüne gelen tilkiyi sosis ile besleyen vatandaş o anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi'nde bulunan Turnalık Yaylası'nda yiyecek arayan tilki, duyarlı vatandaşın şefkatiyle karşılaştı. Evinin önüne gelen tilkiyi misafiri olarak gören vatandaş, sosis ikramıyla tilkiyi besledi. Sosisleri yiyen tilkiyi kayda alan vatandaş, o anları ölümsüzleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Yerel